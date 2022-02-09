Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 15:30 9-го февраля