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Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
(10 голосов)

Украина пока без наград

Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 15:30 9-го февраля

Страна
Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
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Бронза
 Всего
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10 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 США 1 5 1 7
11 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Франция 1 5 0 6
12 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Канада 1 1 5 7
13 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Япония 1 1 2 4
14 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17 Швейцария 1 0 3 4
15 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Австралия 1 0 1 2
16 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19 Чехия 1 0 0 1
16 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 Новая Зеландия 1 0 0 1
16 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21Словакия 1 0 0 1
19 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Беларусь 0 1 0 1
20 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23 Венгрия 0 0 2 2
21 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24 Финляндия 0 0 1 1
21 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25 Польша 0 0 1 1
21 Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 26Южная Корея 0 0 1 1
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В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
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+2
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