Олимпиада
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Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022
Украина пока без наград
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.
Медальный зачет по состоянию на 8 февраля
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Швеция
|4
|1
|1
|6
|2
|
Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
|Китай
|3
|2
|0
|5
|4
|Норвегия
|3
|1
|4
|8
|5
|Италия
|2
|4
|1
|7
|6
|
ОКР
|2
|3
|4
|9
|7
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|8
|Словения
|2
|1
|2
|5
|9
|Германия
|2
|1
|0
|3
|10
|Франция
|1
|4
|0
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|4
|0
|4
|18
|Беларусь
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1
|20
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
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