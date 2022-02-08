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Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
(2 голосов)

Украина пока без наград

Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 8 февраля

Страна
Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 4 Швеция 4 1 1 6
2
Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 5 Нидерланды
 3 3 1 7
3 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 6 Китай 3 2 0 5
4 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 7 Норвегия 3 1 4 8
5 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 8 Италия 2 4 1 7
6
Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 9ОКР
 2 3 4 9
7 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 10 Австрия 2 3 2 7
8 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 11 Словения 2 1 2 5
9 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12 Германия 2 1 0 3
10 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 Франция 1 4 0 5
11 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Канада 1 1 4 6
12 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Япония 1 1 2 4
13 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Швейцария 1 0 2 3
14 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17 Австралия 1 0 1 2
15 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Чехия 1 0 0 1
15 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19 Новая Зеландия 1 0 0 1
17 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 США 0 4 0 4
18 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Беларусь 0 1 0 1
19 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Венгрия 0 0 2 2
20 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23 Финляндия 0 0 1 1
20 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24 Польша 0 0 1 1
20 Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25Южная Корея 0 0 1 1
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В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
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