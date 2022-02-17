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Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022
Постарался Александр Абраменко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.
Медальный зачет по состоянию на 10:00 17-го февраля
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|5
|21
|3
|США
|8
|8
|4
|20
|4
|Швеция
|7
|4
|4
|15
|5
|Китай
|7
|4
|2
|13
|6
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|7
|Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|8
|Швейцария
|6
|1
|5
|12
|9
|ОКР
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|4
|5
|11
|20
|12
|Италия
|2
|7
|7
|16
|13
|Япония
|2
|5
|7
|14
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Беларусь
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (8)
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ferzz (Gluhiv)
15.02.2022 в 16:27
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Stanislau (Чернигов)
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таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
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-3
Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
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+3
0
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
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0
can (Торонто, Львов)
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+3
0
axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
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0
Volder (Ков)
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+3
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