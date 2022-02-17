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Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022

Олимпиада
(27 голосов)

Постарался Александр Абраменко

Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет зимних Олимпийских Игр 2022, которая пройдет в Пекине с четвертого по 20 февраля. В этот раз будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (в 15 дисциплинах). Участие в Олимпиаде принимают 2888 спортсменов из 91 страны.

Медальный зачет по состоянию на 10:00 17-го февраля

Страна
Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 1
Золото
Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 2
Серебро
Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 4 Норвегия 13 7 8 28
2 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 5 Германия 10 6 5 21
3 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 6 США 8 8 4 20
4 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 7 Швеция 7 4 4 15
5 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 8 Китай 7 4 2 13
6 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 9 Австрия 6 7 4 17
7 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 10 Нидерланды 6 4 4 14
8 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 11 Швейцария 6 1 5 12
9 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 12ОКР 4 8 12 24
10 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 13 Франция 4 7 2 13
11 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 14 Канада 4 5 11 20
12 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 15 Италия 2 7 7 16
13 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 16 Япония 2 5 7 14
14 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 17Южная Корея 2 4 1 7
15 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 18 Словения 2 3 2 7
16 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 19 Финляндия 1 2 3 6
17 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 20 Австралия 1 2 1 4
18 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 21 Новая Зеландия 1 1 0 2
19 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 22 Венгрия 1 0 2 3
20 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 23 Чехия 1 0 1 2
21 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 24Словакия 1 0 0 1
22 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 25 Беларусь 0 2 0 2
23 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 26Испания 0 1 0 1
23 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 27 Украина 0 1 0 1
25 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 28 Бельгия 0 0 1 1
25 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 29 Эстония 0 0 1 1
25 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 30 Латвия 0 0 1 1
25 Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022 - изображение 31 Польша 0 0 1 1
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В статье: медальный зачет Олимпийские игры 2022
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Комментарии (8)
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ferzz (Gluhiv)
15.02.2022 в 16:27
Скандинавы красавы!
Ответить
0
0
Stanislau (Чернигов)
09.02.2022 в 16:49
Германия уже га первом месте
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.02.2022 в 14:57
СшА дно
Ответить
+2
-3
Volder (Ков)
11.02.2022 в 16:27
а тебе какое к ним дело? ты следи за ихтамнетами!
Ответить
+3
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
11.02.2022 в 16:55
А збірна окрів як тобі?
Ответить
+4
0
can (Торонто, Львов)
12.02.2022 в 07:10
Просто американцы мельдоний не жрут! Гавкнул и в будку, пес смердячий? Штаты, как и другие страны выигрывают медали. А где рашка? Какие-то орки там что-то выигрывают, а страна где? Ответить в рифму? На сегодняшний день в рейтинг не заглядывал, лузер?
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+3
0
axellience (Malaga)
12.02.2022 в 07:41
Не понимаю почему если любишь Россию нужно обязательно ненавидеть Америку, можно ведь любить обе страны, что тебе США сделали плохого?
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+2
0
Volder (Ков)
14.02.2022 в 20:48
Любить росию -это значит ненавидеть других, вести себя как бы д ло
+3
0


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