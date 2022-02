Олимпиада-2022. Китаянка Гу выиграла золото во фристайле

Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала победительницей Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр.

Выступление 18-летней Гу в финале судьи оценили в 188,25 балла. Следом расположились француженка Тесс Ледё и представительница Швейцарии Матильда Гремо.

Ailing Eileen Gu wins #Gold in the Women’s #FreestyleSkiing Big Air Final!



What an incredible last jump to win it all!#Beijing2022