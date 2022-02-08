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Олимпиада-2022. Китаянка Гу выиграла золото во фристайле
Третье золото для хозяев Игр
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала победительницей Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр.
Выступление 18-летней Гу в финале судьи оценили в 188,25 балла. Следом расположились француженка Тесс Ледё и представительница Швейцарии Матильда Гремо.
Ailing Eileen Gu wins #Gold in the Women’s #FreestyleSkiing Big Air Final!— Olympics (@Olympics) February 8, 2022
What an incredible last jump to win it all!#Beijing2022
Эйлин Гу до золотого выступления в Пекине в 2021 году дважды выиграла чемпионат мира, но в биг-эйр была только третьей.
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