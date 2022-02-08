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Олимпиада-2022. Голландец с рекордом взял золото в конькобежном спорте
Очередной успех Нидерландов в этой дисциплине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратным олимпийским чемпионом по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров стал голландец Кьелд Нёйс.
В финале действующий мировой рекордсмен преодолел дистанцию за 1:43.21 и побил олимпийский рекорд 20-летней давности американца Дерека Парра.
Серебро с результатом 1:43.55 завоевал голландец Томас Крол, а бронза досталась представителю Южной Кореи Ким Мин Соку.
Сборная Нидерландов на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в трех из четырех заездах в конькобежном спорте.
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