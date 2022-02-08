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Олимпиада-2022. Двойной успех Германии в санном спорте

Олимпиада
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Украина далеко позади

Олимпиада-2022. Двойной успех Германии в санном спорте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немка Натали Гайзенбергер выиграла индивидуальные соревнования среди саночниц и стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Четыре попытки Гайзенбергер преодолела за 3.53,454.

Серебро в этой дисциплине досталось еще одной спортсменке из Германии Анне Беррайтер (3:53,947), а бронзу взяла саночница из ОКР Татьяна Иванова (3:54,507).

Украинки в финальный заезд не попали. Юлианна Туницкая в итоговом протоколе заняла 21-е место, а Елена Стецкив стала 22-й.

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В статье: Олимпиада-2022 санный спорт
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