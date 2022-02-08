Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дайджест ОИ: "Был шок", украинский скандал, лыжные гонки, провал в биатлоне?
А что вам запомнилось больше всего?
Еще один насыщенный день! Невнимательно следили за индивидуальной гонкой в биатлоне, проспали (или не смогли посмотреть) фигурное катание, или забыли о лыжных гонках? Ничего страшного – в дневниках Олимпиады все это! Читаем комментарии и говорим о произошедшем сегодня в Пекине.
00:00 Привет! Читаю ваши комментарии
02:16 Фигурное катание. У меня паранойя?
03:49 Биатлон. Когда медали?
07:15 Лыжные гонки: лидеры, победители, Украина
11:16 Скандал на сноубордах
12:55 Подпишись!
Популярное сейчас
- Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Металлист играет вничью с румынами, Агробизнес обыграл Карпаты. Все спарринги клубов Первой лиги
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Олимпиада-2022. Американскую горнолыжницу увезли на носилках после падения
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО