Дайджест ОИ: "Был шок", украинский скандал, лыжные гонки, провал в биатлоне?

Еще один насыщенный день! Невнимательно следили за индивидуальной гонкой в ​​биатлоне, проспали (или не смогли посмотреть) фигурное катание, или забыли о лыжных гонках? Ничего страшного – в дневниках Олимпиады все это! Читаем комментарии и говорим о произошедшем сегодня в Пекине.

00:00 Привет! Читаю ваши комментарии

02:16 Фигурное катание. У меня паранойя?

03:49 Биатлон. Когда медали?

07:15 Лыжные гонки: лидеры, победители, Украина

11:16 Скандал на сноубордах

12:55 Подпишись!