  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Дайджест ОИ: "Был шок", украинский скандал, лыжные гонки, провал в биатлоне?
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дайджест ОИ: "Был шок", украинский скандал, лыжные гонки, провал в биатлоне?

Олимпиада
(1 голосов)

А что вам запомнилось больше всего?

Дайджест ОИ: "Был шок", украинский скандал, лыжные гонки, провал в биатлоне?

UA-Футбол
Новина українською

Еще один насыщенный день! Невнимательно следили за индивидуальной гонкой в ​​биатлоне, проспали (или не смогли посмотреть) фигурное катание, или забыли о лыжных гонках? Ничего страшного – в дневниках Олимпиады все это! Читаем комментарии и говорим о произошедшем сегодня в Пекине.

00:00 Привет! Читаю ваши комментарии
02:16 Фигурное катание. У меня паранойя?
03:49 Биатлон. Когда медали?
07:15 Лыжные гонки: лидеры, победители, Украина
11:16 Скандал на сноубордах
12:55 Подпишись!

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...