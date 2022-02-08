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Айлин Гу добыла золото в финале соревнований по биг-эйр на ОИ-2022
Для спортсменки это золото стало первым
Фото: Твиттер НОК
Фристайлистка Айлин Гу, которая выступает за сборную Китая выиграла золотую медаль в финале соревнований в биг-эйр на Олимпийских играх 2022 года.
Второе и третье место заняли представительницы Франции и Швейцарии.
Фристайл. Биг-эйр (женщины)
1. Айлин Гу – 188.25 (баллов)
2. Тесс Леду – 187.50
3. Матильда Грэммо – 182.50
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Источник:sport.ua
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