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СМИ: в допинг-пробе российского фигуриста нашли наркотики – ОКР может потерять золото Олимпиады-2022
Громкий скандал в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Inside The Games, один из российских фигуристов, взявших золото для команды ОКР в командном турнире Олимпийских игр-2022, перед поездкой в Пекин сдал положительную допинг-пробу на наркотики.
В составе сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине в командных соревнованиях выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Международный олимпийский комитет отложил церемонию награждения призеров в командном турнире по фигурному катанию для проведения юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев.
Если сборная ОКР потеряет первое место, то золото перейдет к США, Япония станет второй, а фигуристы из Канады получат бронзу.
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