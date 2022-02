Олимпиада-2022. Норвежец Рууд завоевал золото во фристайле

Норвежский фристайлист Бирк Рууд стал победителем Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр.

Рууд в квалификации показал лучший результат, а в финале получил от судей аналогичную оценку (187,75 балла) и в 21-летнем возрасте впервые выиграл Олимпиаду.

Серебряным призером в биг-эйр стал Колби Стивенсон из США (183,00), бронза досталась шведу Хенрику Харлауту (181,00).

09 Feb -Day 5️⃣#freestyleskiing - Men's Freeski Big Air#Gold BIRK RUUD -NOR



????Congratulations to BIRK RUUD!

The first Olympic gold in Men's Freeski Big Air! #Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture



????GettyImages pic.twitter.com/Rh86YhVqOW