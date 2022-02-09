Джейкобеллис принесла США первое золото на Олимпиаде-2022

Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис выиграла соревнования на Олимпийских играх в Пекине в сноуборд-кроссе.

В финале 36-летняя спортсменка опередила Хлоэ Треспёш (Франция) и Мериете Один (Канада).

Джейкобеллис завоевала вторую в карьере медаль на Олимпиадах – 16 лет назад в Турине она стала второй в сноуборд-кроссе.

Представительницы Украины в сноуборд-кроссе участия не принимали.