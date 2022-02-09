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Джейкобеллис принесла США первое золото на Олимпиаде-2022

Олимпиада
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Успех американцев в сноубординге

Джейкобеллис принесла США первое золото на Олимпиаде-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис выиграла соревнования на Олимпийских играх в Пекине в сноуборд-кроссе.

В финале 36-летняя спортсменка опередила Хлоэ Треспёш (Франция) и Мериете Один (Канада).

Джейкобеллис завоевала вторую в карьере медаль на Олимпиадах – 16 лет назад в Турине она стала второй в сноуборд-кроссе.

Представительницы Украины в сноуборд-кроссе участия не принимали.

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В статье: Олимпиада-2022 сноубординг
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