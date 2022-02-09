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Джейкобеллис принесла США первое золото на Олимпиаде-2022
Успех американцев в сноубординге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис выиграла соревнования на Олимпийских играх в Пекине в сноуборд-кроссе.
В финале 36-летняя спортсменка опередила Хлоэ Треспёш (Франция) и Мериете Один (Канада).
Джейкобеллис завоевала вторую в карьере медаль на Олимпиадах – 16 лет назад в Турине она стала второй в сноуборд-кроссе.
09 Feb -Day 5️⃣#Snowboard - Women's Snowboard Cross#Gold LINDSEY JACOBELLIS-USA— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 9, 2022
Congratulations!#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture
????GettyImages pic.twitter.com/OweVCmAnoc
Представительницы Украины в сноуборд-кроссе участия не принимали.
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