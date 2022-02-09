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Олимпиада-2022. Немец Гайгер выиграл золото в лыжном двоеборье, Мазурчук – 36-й
Невероятная развязка в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий спортсмен Винценц Гайгер на Олимпийских играх стал победителем лыжного двоеборья (прыжки с нормального трамплина и лыжная гонка на 10 км).
Гайгер после прыжков с трамплина занимал 11-е место с отставанием от лидера в 1 минуту и 26 секунд. Во время лыжной гонки немец на последнем километре вошел в топ-3, после чего на финальном подъеме вырвал золото.
Серебро досталось норвежцу Йоргену Гробака, бронза отправилась в руки к австрийцу Лукасу Грейдереру.
Стоит отметить, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Эрик Френцель не смог выступить в Пекине из-за положительного теста на COVID-19.
Единственный представитель Украины в лыжном двоеборье Дмитрий Мазурчук в прыжках с трамплина занял 35-е место, а по итогам лыжной гонки финишировал 36-м с 5-минутным отставанием от Винценца Гайгера.
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