Олимпиада-2022. Гераскевич показал 5-й результат в последней тренировке в скелетоне

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич успешно завершил заключительный день тренировочных заездов на Олимпийских играх в Пекине.

Пятый заезд украинец закончил с седьмым результатом, а в шестом стал пятым, уступив 0,49 секунды австрийцу Самуэлю Майеру, который замкнул топ-3.

Ранее Гераскевич четыре тренировочных заезда подряд завершил на 14-м месте.

Розыгрыш медалей в скелетоне состоится 10-11 февраля.