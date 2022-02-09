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Олимпиада-2022. Гераскевич показал 5-й результат в последней тренировке в скелетоне

Олимпиада
(2 голосов)

Впереди медальные заезды

Олимпиада-2022. Гераскевич показал 5-й результат в последней тренировке в скелетоне

Instagram Владислав Гераскевич

Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич успешно завершил заключительный день тренировочных заездов на Олимпийских играх в Пекине.

Пятый заезд украинец закончил с седьмым результатом, а в шестом стал пятым, уступив 0,49 секунды австрийцу Самуэлю Майеру, который замкнул топ-3.

Ранее Гераскевич четыре тренировочных заезда подряд завершил на 14-м месте.

Розыгрыш медалей в скелетоне состоится 10-11 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022 скелетон Владислав Гераскевич
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