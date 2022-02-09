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Олимпиада-2022. Гераскевич показал 5-й результат в последней тренировке в скелетоне
Впереди медальные заезды
Instagram Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич успешно завершил заключительный день тренировочных заездов на Олимпийских играх в Пекине.
Пятый заезд украинец закончил с седьмым результатом, а в шестом стал пятым, уступив 0,49 секунды австрийцу Самуэлю Майеру, который замкнул топ-3.
Ранее Гераскевич четыре тренировочных заезда подряд завершил на 14-м месте.
Розыгрыш медалей в скелетоне состоится 10-11 февраля.
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