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Олимпиада-2022. Кореец Хван завоевал золото в шорт-треке
Первый успех Южной Кореи в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тэ Хон Хван стал победителем Олимпийских игр 2022 года в шорт-треке на дистанции 1500 метров.
В финале корейцу удалось обойти Стивена Дюбуа (Канада) и Семена Елистратова (ОКР).
Четырехкратный чемпион мира завоевал свою вторую медаль на Олимпиадах – четырех года назад в Пхенчхане Хван занял второе место на дистанции 500 метров.
First Olympic #Gold medal for Hwang Daeheon (Republic of Korea) as he records the fastest time in #ShortTrackSkating - Men's 1500m!— Olympics (@Olympics) February 9, 2022
Congratulations! ????#Beijing2022 | #StrongerTogether
В шорт-треке разыграны 4 из 9 комплектов медалей – золото у Китая (дважды), Италии и Южной Корее.
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