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Олимпиада-2022. Кореец Хван завоевал золото в шорт-треке

Олимпиада
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Первый успех Южной Кореи в Пекине

Олимпиада-2022. Кореец Хван завоевал золото в шорт-треке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тэ Хон Хван стал победителем Олимпийских игр 2022 года в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

В финале корейцу удалось обойти Стивена Дюбуа (Канада) и Семена Елистратова (ОКР).

Четырехкратный чемпион мира завоевал свою вторую медаль на Олимпиадах – четырех года назад в Пхенчхане Хван занял второе место на дистанции 500 метров.

В шорт-треке разыграны 4 из 9 комплектов медалей – золото у Китая (дважды), Италии и Южной Корее.

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В статье: Олимпиада-2022 шорт-трек
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