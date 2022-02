Олимпиада-2022. Кореец Хван завоевал золото в шорт-треке

Тэ Хон Хван стал победителем Олимпийских игр 2022 года в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

В финале корейцу удалось обойти Стивена Дюбуа (Канада) и Семена Елистратова (ОКР).

Четырехкратный чемпион мира завоевал свою вторую медаль на Олимпиадах – четырех года назад в Пхенчхане Хван занял второе место на дистанции 500 метров.

First Olympic #Gold medal for Hwang Daeheon (Republic of Korea) as he records the fastest time in #ShortTrackSkating - Men's 1500m!



Congratulations! ????#Beijing2022 | #StrongerTogether