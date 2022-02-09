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Украинские саночники Стахов и Лисецкий заняли 15-е место на Олимпиаде

Олимпиада
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А золото снова забрали немцы

Украинские саночники Стахов и Лисецкий заняли 15-е место на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игорь Стахов и Андрей Лисецкий на дебютной Олимпиаде в Пекине стали 15-ми в соревнованиях дуэтов-саночников.

Украинские саночники Стахов и Лисецкий заняли 15-е место на Олимпиаде - изображение 1

Четыре года назад в Пхенчхане в этой дисциплине украинский дуэт Александр Оболончик/Роман Захаркив на Олимпиаде занял последнее 20-е место.

На третьей Олимпиаде подряд золото в этой дисциплине завоевали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Второе место у еще одного дуэта из Германии Тони Эггерт/Саша Бенеккен, а бронзовыми призерами Игр в Пекине стали австрийцы Лоренц Коллер и Томас Штой.

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В статье: Олимпиада-2022 санный спорт
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