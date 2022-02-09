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Дайджест ОИ: россияне попались на допинге, Семеренко покинула Олимпиаду

Олимпиада
(3 голосов)

Новый день = новый дайджест

Дайджест ОИ: россияне попались на допинге, Семеренко покинула Олимпиаду

UA-Футбол
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Свежий выпуск новостей Олимпиады-2022 за 9 февраля! Коротко и по сути: что заявила биатлонистка Валентина Семеренко по поводу завершения выступлений на Олимпийских играх в Пекине, как мы выступили в слаломе и двоеборье, и почему нет медалей? А ОКР снова вляпались с допингом (или наркотиками), и теперь могут быть без наград за фигурное катание. Заваривайте чай и присоединяйтесь к просмотру.

00:00 Скетч "допинготестово-коронный"
01:17 Семеренко вышла из чата и из ОИ-2022
03:14 Лыжный спорт: женский слалом и мужское двоеборье
06:50 Новый российский допинговый (наркотический) скандал?
09:12 Подпишись!

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