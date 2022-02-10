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Олимпиада-2022. Гераскевич идет 16-м после двух заездов в скелетоне

Олимпиада
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Украинец не претендует на медаль

Олимпиада-2022. Гераскевич идет 16-м после двух заездов в скелетоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич неудачно стартовал на Олимпийских играх в Пекине.

В первой попытке Гераскевич занял 18-е место (1:01.63), а во второй показал 16-й результат (1:01.58).

После двух заездов украинец занимает промежуточное 16-е место с отставанием от лидера в 2,18 секунды.

На экваторе соревнований в топ-3 в скелетоне входят Кристофер Гротер (Германия), Аксель Юнгк (Германия) и Вэнан Янь (Китай).

Заключительные заезды в скелетоне пройдут 11 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022 скелетон Владислав Гераскевич
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