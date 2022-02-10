Олимпиада-2022. Гераскевич идет 16-м после двух заездов в скелетоне

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич неудачно стартовал на Олимпийских играх в Пекине.

В первой попытке Гераскевич занял 18-е место (1:01.63), а во второй показал 16-й результат (1:01.58).

После двух заездов украинец занимает промежуточное 16-е место с отставанием от лидера в 2,18 секунды.

На экваторе соревнований в топ-3 в скелетоне входят Кристофер Гротер (Германия), Аксель Юнгк (Германия) и Вэнан Янь (Китай).

Заключительные заезды в скелетоне пройдут 11 февраля.