Украинский фигурист Шмуратко занял 24-е место на Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх в Пекине разыгран комплект медалей в одиночном фигурном катании среди мужчин.

Первое золото Олимпиады в карьере завоевал трехкратный чемпион мира Нэйтан Чен (332,60 балла) из США, следом за которым расположились японцы Юма Кагияма (310,05) и Сёма Уно (293,00).

Украинец Иван Шмуратко в короткой программе занял 22-е место, а в произвольном танце стал последним среди 24-х фигуристов.

В итоговом протоколе Шмуратко расположился на 24-й позиции. Всего в Пекине выступали 29 спортсменов.