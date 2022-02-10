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Украинский фигурист Шмуратко занял 24-е место на Олимпиаде-2022
Киевлянин не смог прыгнуть выше своей головы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпийских играх в Пекине разыгран комплект медалей в одиночном фигурном катании среди мужчин.
Первое золото Олимпиады в карьере завоевал трехкратный чемпион мира Нэйтан Чен (332,60 балла) из США, следом за которым расположились японцы Юма Кагияма (310,05) и Сёма Уно (293,00).
Украинец Иван Шмуратко в короткой программе занял 22-е место, а в произвольном танце стал последним среди 24-х фигуристов.
В итоговом протоколе Шмуратко расположился на 24-й позиции. Всего в Пекине выступали 29 спортсменов.
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