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Олимпиада-2022. Йохауг взяла золото в лыжном спорте, украинки не попали в топ-50
Очередной успех Норвегии в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала олимпийской чемпионкой 2022 года в 10-километровой гонке классическим стилем с раздельного старта.
10 Feb -Day 6️⃣#CrossCountrySkiing - Women's 10km Classic— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 10, 2022
#Gold THERESE JOHAUG - NOR
Congratulations!✨????
#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture
????GettyImages pic.twitter.com/zMF0GDNZ1J
Йохауг, ранее выигравшая золото в 15-километровом скиатлоне, всего на 0,4 секунды опередила финку Картту Нисканен. Бронза у еще одной представительницы Финляндии Кристы Пярмякоски.
Лучшей среди украинок стала Марина Анцибор, занявшая 58-е место. Виктория Олех стала 76-й, а Валентина Каминская – 79-й.
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