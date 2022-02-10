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Олимпиада-2022. Йохауг взяла золото в лыжном спорте, украинки не попали в топ-50

Олимпиада
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Очередной успех Норвегии в Пекине

Олимпиада-2022. Йохауг взяла золото в лыжном спорте, украинки не попали в топ-50

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала олимпийской чемпионкой 2022 года в 10-километровой гонке классическим стилем с раздельного старта.

Йохауг, ранее выигравшая золото в 15-километровом скиатлоне, всего на 0,4 секунды опередила финку Картту Нисканен. Бронза у еще одной представительницы Финляндии Кристы Пярмякоски.

Лучшей среди украинок стала Марина Анцибор, занявшая 58-е место. Виктория Олех стала 76-й, а Валентина Каминская – 79-й.

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В статье: Олимпиада-2022 лыжные гонки Тереза Йохауг
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