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Россия влипла в допинговый скандал на Олимпиаде-2022? Что об этом известно

Олимпиада
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Россия влипла в допинговый скандал на Олимпиаде-2022? Что об этом известно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На Олимпийских играх в Пекине комплект медалей в командном турнире по фигурному катанию был разыгран три дня назад, однако традиционная церемония награждения призеров (а это сборные ОКР, США и Японии) до сих пор не состоялась. Почему?

Все дело в том, что один из членов сборной ОКР перед Олимпиадой сдал положительный тест на допинг, причем речь якобы идет о наркотических препаратах.

Inside The Games утверждает, что проблемы с прохождением допинг-контроля возникли у 15-летней Камилы Валиевой – в организме фигуристки (по неофициальным данным) обнаружили препарат триметазидин, который используется для лечения проблем с сердцем.

Официальное решение по Валиевой, от которой теперь зависит судьба золота Олимпиады-2022, все еще не принято. Международный союз конькобежцев (ISU) отказывается от какой-либо конкретики по допинговому скандалу.

«Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил.

Это соответствует Антидопинговым правилам ISU и Антидопинговым правилам МОК в Пекине-2022. Поэтому в настоящее время ISU не будет делать дальнейших комментариев», - говорится в заявлении ISU.

К слову, Камила Валиева вышла на сегодняшнюю утреннюю тренировку, что может свидетельствовать о том, что россиянку пока не отстраняют от выступления на Олимпийских играх.

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В статье: Допинг Олимпиада-2022 фигурное катание
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