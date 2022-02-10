Олимпиада-2022. Австрия и США берут золото в сноубординге

На Олимпийских играх 2022 года разыграны два комплекта наград в сноубординге – женщины определили чемпионку в хафпайпе, а мужчины – в сноуборд-кроссе.

Золото в сноуборд-кроссе завоевал австриец Алессандро Хеммерле, который благодаря фотофинишу на считанные миллиметры опередил Элиота Грондена из Норвегии. Бронза у итальянца Омара Визинтина.

В хафпайпе на второй Олимпиаде подряд победила американка Хлоя Ким (94,00). Серебро у представительницы Испании Керальт Кастельет (90,25), бронзу взяла японка Сэна Томита (88,25).

Украинские спортсмены в этих дисциплинах не участвовали.