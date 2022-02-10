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Две украинских лыжницы заразились коронавирусом на Олимпиаде-2022

Олимпиада
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COVID-19 продолжает безжалостно атаковать украинскую делегацию

Две украинских лыжницы заразились коронавирусом на Олимпиаде-2022

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Как сообщает UA:Перший, положительные тесты на COVID-19 в Пекине сдали Юлия Кроль и Дарья Рублева.

Таким образом, Украина 12 февраля из-за нехватки спортсменок не сможет поучаствовать в эстафете 4 по 5 км.

Кроль и Рублева на Олимпийских играх успели выступить в скиатлоне – Юлия заняла 62-е место, а Дарья финишировала 64-й в статусе круговой.

Ранее коронавирус обнаружили у двух биатлонисток сборной Украины Елены Билосюк и Дарьи Блашко, также на карантин отправились представители сборной Украины по фристайлу Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.

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В статье: Олимпиада-2022 лыжные гонки коронавирус
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