Олимпиада-2022. Очередное золото Нидерландов в конькобежном спорте

Ирэн Схаутен на Олимпийских играх в Пекине после победы на дистанции 3000 метров стала лучшей и на 5000 метров.

Irene Schouten (Netherlands) has demolished the #SpeedSkating - Women's 5000m Olympic record with a time of 6:43.51!



