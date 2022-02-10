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Олимпиада-2022. Очередное золото Нидерландов в конькобежном спорте
Эту сборную не остановить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирэн Схаутен на Олимпийских играх в Пекине после победы на дистанции 3000 метров стала лучшей и на 5000 метров.
Irene Schouten (Netherlands) has demolished the #SpeedSkating - Women's 5000m Olympic record with a time of 6:43.51!— Olympics (@Olympics) February 10, 2022
Congratulations!@schoutenirene | @TeamNLtweets pic.twitter.com/LPXZlkzlGR
Голландка на пути к статусу двукратной победительницы Олимпиады-2022 установила олимпийский рекорд (6:43,51).
Серебро на этой дистанции завоевала Изабель Вайдеман из Канады (6:48.18), а третьей стала чешка Мартина Сабликова (6:50.09).
Нидерланды в конькобежном спорте выиграли четыре из пяти золотых медалей.
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