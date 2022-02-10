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Украинские саночники заняли 11-е место на Олимпиаде в Пекине
В шаге от топ-10
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлианна Туницкая, Антон Дукач и Игорь Стахив/Андрей Лисецкий показали 11-й результат в эстафете в рамках Олимпийских игр в Пекине.
Туницкая на первом отрезке эстафеты заняла 8-е место, однако на втором этапе Дукач едва ли не вылетел из саней и потерял около двух секунд. Стахив и Лисецкий проехали заключительный этап с 12-м временем.
Олимпийскими чемпионами в эстафете стали немцы – Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг и дуэт Тобиас Арльт/Тобиас Вендль в борьбе за золото всего на 0,080 секунды опередили Австрию. Бронзу в борьбе с командой ОКР завоевала Латвия.
Благодаря успеху в санном спорте Германия с шестью золотыми наградами возглавила медальный зачет Олимпиады в Пекине.
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