Украинские саночники заняли 11-е место на Олимпиаде в Пекине

Юлианна Туницкая, Антон Дукач и Игорь Стахив/Андрей Лисецкий показали 11-й результат в эстафете в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Туницкая на первом отрезке эстафеты заняла 8-е место, однако на втором этапе Дукач едва ли не вылетел из саней и потерял около двух секунд. Стахив и Лисецкий проехали заключительный этап с 12-м временем.

Олимпийскими чемпионами в эстафете стали немцы – Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг и дуэт Тобиас Арльт/Тобиас Вендль в борьбе за золото всего на 0,080 секунды опередили Австрию. Бронзу в борьбе с командой ОКР завоевала Латвия.

Благодаря успеху в санном спорте Германия с шестью золотыми наградами возглавила медальный зачет Олимпиады в Пекине.