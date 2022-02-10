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Дайджест ОИ: "Страшный сон!", Украину не допустили к соревнованиям, хороший шанс в скелетоне

Олимпиада
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Новый выпуск дневника Олимпиады!

Дайджест ОИ: "Страшный сон!", Украину не допустили к соревнованиям, хороший шанс в скелетоне

UA-Футбол
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Что ни день, то позитив! То в соревнованиях, то в тестах на коронавирус. Как к этому всему относиться и сколько уже можно?! Причины недопуска Украины к соревнованиям по фристайлу, результаты лыжных видов спорта, шансы в скелетоне и участницы спринта среди женщин в биатлоне. Летс гоу!

00:00 Ведущий матерится 30 секунд и здоровается
00:53 Украину не допустили к соревнованиям по фристайлу
02:40 Лыжные виды спорта – результат…?
07:08 Скелетонное! У Гераскевича хорошие шансы
07:45 Биатлон завтра: кто будет участвовать?
09:15 Подпишись!

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