Дайджест ОИ: "Страшный сон!", Украину не допустили к соревнованиям, хороший шанс в скелетоне

Что ни день, то позитив! То в соревнованиях, то в тестах на коронавирус. Как к этому всему относиться и сколько уже можно?! Причины недопуска Украины к соревнованиям по фристайлу, результаты лыжных видов спорта, шансы в скелетоне и участницы спринта среди женщин в биатлоне. Летс гоу!

00:00 Ведущий матерится 30 секунд и здоровается

00:53 Украину не допустили к соревнованиям по фристайлу

02:40 Лыжные виды спорта – результат…?

07:08 Скелетонное! У Гераскевича хорошие шансы

07:45 Биатлон завтра: кто будет участвовать?

09:15 Подпишись!