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Олимпиада-2022. Японец Хирано выиграл золото в сноубординге
Покорил Игры с третьей попытки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аюму Хирано стал победителем Олимпийских игр в Пекине в хаф-пайпе – 23-летний сноубордист в борьбе за золото опередил Скотти Джеймса из Австралии и швейцарца Яна Шерерра.
Олимпийский чемпион 2018 года Шон Уайт занял четвертое место с отставанием от бронзы в 2,25 балла.
Хирано на двух предыдущих Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане в хаф-пайпе становился вторым.
#Snowboard Men’s Snowboard Halfpipe— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 11, 2022
HIRANO AYUMU wins the #Gold and lands the first-ever triple cork in an incredible final run, making Olympic Halfpipe history! Congratulations!#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture #HiranoAyumu #平野歩夢
????GettyImages pic.twitter.com/XGIdDsnSBz
В сноубординге разыграны 8 из 11 комплектов медалей. В этой дисциплине лидируют Австрия и США (2-1-0).
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