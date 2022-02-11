Олимпиада-2022. Японец Хирано выиграл золото в сноубординге

Аюму Хирано стал победителем Олимпийских игр в Пекине в хаф-пайпе – 23-летний сноубордист в борьбе за золото опередил Скотти Джеймса из Австралии и швейцарца Яна Шерерра.

Олимпийский чемпион 2018 года Шон Уайт занял четвертое место с отставанием от бронзы в 2,25 балла.

Хирано на двух предыдущих Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане в хаф-пайпе становился вторым.

В сноубординге разыграны 8 из 11 комплектов медалей. В этой дисциплине лидируют Австрия и США (2-1-0).