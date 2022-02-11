Олимпиада-2022. Два украинца вышли в финал в прыжках с трамплина

Украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк попали в топ-50 и преодолели квалификацию в прыжках с большого трамплина.

Калениченко в предварительных прыжках занял 42-е место – 118,0 метра, 94,2 балла.

Марусяк стал 49-м – 104,0 метра, 76,0 балла.

Антон Корчук с 56-м результатом в финал не пробился (82,5 метра, 25,4 балла).

В топ-3 в квалификации вошли Мариус Линдвик, Халвор Эгнер и Петер Прешч.

Финал в этой дисциплине состоится 12 февраля.