  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада 2022. Пидручный и Прима – в ТОП 20 спринта, Йоханес снова побеждает
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2022. Пидручный и Прима – в ТОП 20 спринта, Йоханес снова побеждает

Олимпиада
(1 голосов)

Результаты спринтерской гонки

Олимпиада 2022. Пидручный и Прима – в ТОП 20 спринта, Йоханес снова побеждает

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 февраля, в китайском Пекине в рамках Олимпиады 2022 состоялась биатлонная спринтерская гонка у мужчин.

Победу на 7,5 километровой дистанции с двумя огневыми рубежами одержал норвежец Йоханес Бё, серебро у француза Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Тарье Бё.

Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный и Артем Прима с одним промахом в итоге стали 13 и 15 соответственно.

Олимпиада 2022. Биатлон

Спринт

Мужчины

13. Дмитрий Пидручный (0+1) (+1.18,6)

15. Артем Прима (0+1) (1.19,4)

60. Антон Дудченко (2+0) (+2.51,2)

66. Богдан Цымбал (3+0) (+2.58,6)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 Артем Прима Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...