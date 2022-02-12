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Олимпиада 2022. Пидручный и Прима – в ТОП 20 спринта, Йоханес снова побеждает
Результаты спринтерской гонки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 февраля, в китайском Пекине в рамках Олимпиады 2022 состоялась биатлонная спринтерская гонка у мужчин.
Победу на 7,5 километровой дистанции с двумя огневыми рубежами одержал норвежец Йоханес Бё, серебро у француза Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Тарье Бё.
Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный и Артем Прима с одним промахом в итоге стали 13 и 15 соответственно.
Олимпиада 2022. Биатлон
Спринт
Мужчины
13. Дмитрий Пидручный (0+1) (+1.18,6)
15. Артем Прима (0+1) (1.19,4)
60. Антон Дудченко (2+0) (+2.51,2)
66. Богдан Цымбал (3+0) (+2.58,6)
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