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Олимпиада 2022. Марусяк и Калиниченко не вышли в финал в прыжках с большого трамплина

Олимпиада
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Олимпиада 2022. Марусяк и Калиниченко не вышли в финал в прыжках с большого трамплина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк не смогли выйти в финал Олимпийских играх в Пекине в дисциплине прыжки с большого трамплина. В финальный раунд проходят ТОП-30 спортсменов.

Олимпиада-2022, Пекин, Китай

Прыжки с трамплина

Мужчины

HS140

метров/баллов

1. Рэю Кобаяси (Япония) – 142/147

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 140,5/144,8

3. Тими Зайц (Словения) – 138,5/140,7

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44. Виталий Калиниченко (Украина) – 122,5/106

50. Евгений Марусяк (Украина) – 111/81,6

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В статье: Олимпиада-2022
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