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Олимпиада 2022. Марусяк и Калиниченко не вышли в финал в прыжках с большого трамплина
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк не смогли выйти в финал Олимпийских играх в Пекине в дисциплине прыжки с большого трамплина. В финальный раунд проходят ТОП-30 спортсменов.
Олимпиада-2022, Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Мужчины
HS140
метров/баллов
1. Рэю Кобаяси (Япония) – 142/147
2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 140,5/144,8
3. Тими Зайц (Словения) – 138,5/140,7
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44. Виталий Калиниченко (Украина) – 122,5/106
50. Евгений Марусяк (Украина) – 111/81,6
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