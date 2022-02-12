Дайджест ОИ: Пидручный едва не потерял сознание, хороший спринт в биатлоне, финал танцев

Снова новости Олимпиады-2022 в Пекине. Как украинцы выступили в спринте в биатлоне и почему стало плохо Пидручному? Как похудеть к лету без регистрации и смс? Что у нас с лыжными видами спорта? Как мы пролезли в финал танцев на льду? Вопросов куча, а мы на них ответили!

00:00 Привет! Как похудеть к лету?

00:46 Биатлон. Спринт среди мужчин. Пидручному стало плохо?

06:26 Лыжные виды спорта. Боль и отчаяние?

10:22 Мы в финале танцев на льду!

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