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Дайджест ОИ: Пидручный едва не потерял сознание, хороший спринт в биатлоне, финал танцев

Олимпиада
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Новый дневник Олимпийских игр в Пекине

Дайджест ОИ: Пидручный едва не потерял сознание, хороший спринт в биатлоне, финал танцев

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Снова новости Олимпиады-2022 в Пекине. Как украинцы выступили в спринте в биатлоне и почему стало плохо Пидручному? Как похудеть к лету без регистрации и смс? Что у нас с лыжными видами спорта? Как мы пролезли в финал танцев на льду? Вопросов куча, а мы на них ответили!

00:00 Привет! Как похудеть к лету?
00:46 Биатлон. Спринт среди мужчин. Пидручному стало плохо?
06:26 Лыжные виды спорта. Боль и отчаяние?
10:22 Мы в финале танцев на льду!
10:53 Подписался? Лови конфету

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