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Олимпиада 2022. Анастасия Новосад не выступит в квалификации по лыжной акробатике
Как досадно
Украинская спортсменка Анастасия Новосад не выступит в квалификации по лыжной акробатике на Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай).
Наша спортсменка до сих пор находится на самоизоляции. Об этом сообщил главный тренер команды Энвер Аблаев.
Итак, в 13:00 по киевскому времени мы будем болеть только за Ольгу Полюк.
Напомним, ранее Украина
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