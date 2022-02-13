Олимпиада 2022. Анастасия Новосад не выступит в квалификации по лыжной акробатике

Украинская спортсменка Анастасия Новосад не выступит в квалификации по лыжной акробатике на Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай).

Наша спортсменка до сих пор находится на самоизоляции. Об этом сообщил главный тренер команды Энвер Аблаев.

Итак, в 13:00 по киевскому времени мы будем болеть только за Ольгу Полюк.