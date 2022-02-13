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Олимпиада 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Пидручный и Прима – в ТОП 20
Результаты мужского персьюта
IBU
Сегодня, 13 февраля, в Пекине на Олимпийских играх 2022 в биатлоне состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал представитель Франции Кентен Фийон-Майе, серебро у норвежца Тарье Бё, а ТОП 3 замкнул представитель ОКР Эдуард Латыпов.
Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который с 5 промахами и медленной скоростью стал в итоге 13-м.
Олимпийские игры 2022. Биатлон
Гонка преследования
Мужчины
13. Дмитрий Пидручный (1+2+2+0) (+3.38,4)
18. Артем Прима (2+2+2+0) (+3.52,3)
23. Антон Дудченко (2+0+1+0) (+4.29,0)
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