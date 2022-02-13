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Олимпиада 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Пидручный и Прима – в ТОП 20

Олимпиада
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Результаты мужского персьюта

Олимпиада 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Пидручный и Прима – в ТОП 20

IBU

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Сегодня, 13 февраля, в Пекине на Олимпийских играх 2022 в биатлоне состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал представитель Франции Кентен Фийон-Майе, серебро у норвежца Тарье Бё, а ТОП 3 замкнул представитель ОКР Эдуард Латыпов.

Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который с 5 промахами и медленной скоростью стал в итоге 13-м.

Олимпийские игры 2022. Биатлон

Гонка преследования

Мужчины

13. Дмитрий Пидручный (1+2+2+0) (+3.38,4)

18. Артем Прима (2+2+2+0) (+3.52,3)

23. Антон Дудченко (2+0+1+0) (+4.29,0)

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В статье: Олимпиада-2022 Артем Прима Дмитрий Пидручный
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