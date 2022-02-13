Джима, Пидручный и Прима представят Украину в масс старте Олимпиады 2022

Последними гонками в биатлоне на Олимпийских играх 2022 станут масс старты у мужчин и женщин.

По квоте 15 лучших спортсменок, которые удачно выступили на Олимпиаде, в гонку с массовым стартом квалифицировалась украинка Юлия Джима, которая будет стартовать под 20 номером. Анастасия Меркушина среди запасных, но ее шансы стартовать не высокие, поскольку перед ней еще расположились 3 спортсменки.

У мужчин будет двойное представительство. Дмитрий Пидручный и Артем Прима выйдут на дистанцию ​​под 19 и 25 номерами соответственно.

Напомним, что гонки с массовым стартом пройдут 18 и 19 февраля.

Результаты мужского персьюта