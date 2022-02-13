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Джима, Пидручный и Прима представят Украину в масс старте Олимпиады 2022
Будет за кого болеть
фото - biathlon.com.ua
Последними гонками в биатлоне на Олимпийских играх 2022 станут масс старты у мужчин и женщин.
По квоте 15 лучших спортсменок, которые удачно выступили на Олимпиаде, в гонку с массовым стартом квалифицировалась украинка Юлия Джима, которая будет стартовать под 20 номером. Анастасия Меркушина среди запасных, но ее шансы стартовать не высокие, поскольку перед ней еще расположились 3 спортсменки.
У мужчин будет двойное представительство. Дмитрий Пидручный и Артем Прима выйдут на дистанцию под 19 и 25 номерами соответственно.
Напомним, что гонки с массовым стартом пройдут 18 и 19 февраля.
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