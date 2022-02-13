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Олимпиада 2022. Завершился групповой этап турнира по хоккею среди мужчин

Олимпиада
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Определились пары в плей-офф

Олимпиада 2022. Завершился групповой этап турнира по хоккею среди мужчин

Фото: Olympics

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись последние четыре матча группового этапа турнира по хоккею среди мужчин на Олимпиаде в Пекине.

В группе А США обыграли Германию со счетом 3:2 и заняли первое место в таблице. Немцы – третьи. Сборная Канады обыграла сборную Китая 5:0 и взяла 2 место в группе, хозяева Олимпиады – последние.

В группе В матчи закончились раньше, и команда ОКР заняла первую строчку. Дания взяла вторую, чехи на третьем месте и сборная Швейцарии на четвертом.

В группе С Финляндия обыграла Швецию 4:3 в матче за первое место, а словаки выиграли у сборной Латвии со счетом 5:2. В таблице расположились так: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Сразу в полуфинал прошли: США, Финляндия, Россия и Швеция.

А в раунде квалификации сыграют такие матчи:

Германия – Словакия;

Канада – Китай;

Чехия – Швейцария;

Дания – Латвия.

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В статье: хоккей Олимпийская сборная США по хоккею Олимпиада
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