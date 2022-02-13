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Олимпиада 2022. Завершился групповой этап турнира по хоккею среди мужчин
Определились пары в плей-офф
Фото: Olympics
Состоялись последние четыре матча группового этапа турнира по хоккею среди мужчин на Олимпиаде в Пекине.
В группе А США обыграли Германию со счетом 3:2 и заняли первое место в таблице. Немцы – третьи. Сборная Канады обыграла сборную Китая 5:0 и взяла 2 место в группе, хозяева Олимпиады – последние.
В группе В матчи закончились раньше, и команда ОКР заняла первую строчку. Дания взяла вторую, чехи на третьем месте и сборная Швейцарии на четвертом.
В группе С Финляндия обыграла Швецию 4:3 в матче за первое место, а словаки выиграли у сборной Латвии со счетом 5:2. В таблице расположились так: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.
Сразу в полуфинал прошли: США, Финляндия, Россия и Швеция.
А в раунде квалификации сыграют такие матчи:
Германия – Словакия;
Канада – Китай;
Чехия – Швейцария;
Дания – Латвия.
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