Дайджест ОИ: Попытки бороться за медали, результаты в биатлоне, последнее место в монобобе

Главное событие – гонка преследования в биатлоне среди женских и мужских сборных! Какие шансы на медали на Олимпиаде-2022 в Пекине – слова тренера биатлонисток. Что с монобобом и почему перенесли соревнования по фристайлу? И для чего ведущий разбрасывается сладостями – смотрите и узнаете!

00:00 Ведущий высыпает конфеты на стол и думает, что это нормально.

00:34 Гонка преследования у женщин и мужчин. Как оценить выступление?

09:15 Краткий итог. Какие шансы на медали в биатлоне?

10:13 Монобоб. Все плохо?

10:40 Соревнования по фристайлу перенесли на день Святого Валентина

11:25 Подпишись!