  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Дайджест ОИ: Попытки бороться за медали, результаты в биатлоне, последнее место в монобобе
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дайджест ОИ: Попытки бороться за медали, результаты в биатлоне, последнее место в монобобе

Олимпиада
(1 голосов)

Все, что вы могли упустить за день Олимпийских игр, здесь!

Дайджест ОИ: Попытки бороться за медали, результаты в биатлоне, последнее место в монобобе

Новина українською

Главное событие – гонка преследования в биатлоне среди женских и мужских сборных! Какие шансы на медали на Олимпиаде-2022 в Пекине – слова тренера биатлонисток. Что с монобобом и почему перенесли соревнования по фристайлу? И для чего ведущий разбрасывается сладостями – смотрите и узнаете!

00:00 Ведущий высыпает конфеты на стол и думает, что это нормально.
00:34 Гонка преследования у женщин и мужчин. Как оценить выступление?
09:15 Краткий итог. Какие шансы на медали в биатлоне?
10:13 Монобоб. Все плохо?
10:40 Соревнования по фристайлу перенесли на день Святого Валентина
11:25 Подпишись!

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...