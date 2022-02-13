Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дайджест ОИ: Попытки бороться за медали, результаты в биатлоне, последнее место в монобобе
Все, что вы могли упустить за день Олимпийских игр, здесь!
Главное событие – гонка преследования в биатлоне среди женских и мужских сборных! Какие шансы на медали на Олимпиаде-2022 в Пекине – слова тренера биатлонисток. Что с монобобом и почему перенесли соревнования по фристайлу? И для чего ведущий разбрасывается сладостями – смотрите и узнаете!
00:00 Ведущий высыпает конфеты на стол и думает, что это нормально.
00:34 Гонка преследования у женщин и мужчин. Как оценить выступление?
09:15 Краткий итог. Какие шансы на медали в биатлоне?
10:13 Монобоб. Все плохо?
10:40 Соревнования по фристайлу перенесли на день Святого Валентина
11:25 Подпишись!
Популярное сейчас
- Серия А. Милан одолел Сампдорию и вновь первый, Супряга остался в запасе
- Джима не смогла побороться за медаль в преследовании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было
- Бразилец для Днепра-1, серб в ФК Перемога. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО