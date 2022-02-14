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Олимпиада-2022. Гунько финишировала 20-й в монобобе
Дебют на Играх удачным не назовешь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Лидия Гунько по итогам четырех заездов заняла последнее 20-е место на Олимпийских играх в Пекине в монобобе.
Гунько в первой попытке стала 18-й, затем дважды показала 20-е время, а в заключительном заезде стала 19-й.
Золото Олимпиады-2022 в этой дисциплине завоевала американка Кайли Хамфрис, которая опередила Гунько почти на 10 секунд.
Вместе с Хамфрис на подиум в Пекине поднялись Элана Мейерс (США) и Кристин де Брюин (Канада).
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