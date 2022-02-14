Олимпиада-2022. Назарова и Никитин стали 20-ми в танцах на льду

Фигуристы сборной Украины Александра Назарова и Максим Никитин на Олимпийских играх в Пекине после 20-го места в ритм-танце в произвольной программе стали 18-ми.

По сумме двух выступлений украинский дуэт замкнул топ-20.

Золото Олимпиады-2022 в танцах на льду завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98 балла), которые в 2018 году в Пхенчхане были вторыми.

Серебро у Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова из ОКР, а бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.