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Олимпиада-2022. Назарова и Никитин стали 20-ми в танцах на льду
Украинским фигуристам не удалось удивить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фигуристы сборной Украины Александра Назарова и Максим Никитин на Олимпийских играх в Пекине после 20-го места в ритм-танце в произвольной программе стали 18-ми.
По сумме двух выступлений украинский дуэт замкнул топ-20.
Золото Олимпиады-2022 в танцах на льду завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98 балла), которые в 2018 году в Пхенчхане были вторыми.
Серебро у Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова из ОКР, а бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.
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