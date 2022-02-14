Олимпиада-2022. Украинка Полюк не квалифицировалась в финал в акробатике

Украинская фристайлистка Анастасия Полюк в квалификации Олимпийских игр в Пекине с результатом 68,76 балла не смогла выйти в финал.

После первого квалификационного выступления Полюк занимала 9-е место. Улучшить свой результат во второй попытке и прорваться в топ-6 ей не удалось.

Еще одна украинка Анастасия Новосад не стартовала из-за положительного теста на коронавирус.

Комплект медалей в лыжной акробатике среди женщин будет разыгран в Пекине сегодня.