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Олимпиада-2022. Украинка Полюк не квалифицировалась в финал в акробатике
Обидно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фристайлистка Анастасия Полюк в квалификации Олимпийских игр в Пекине с результатом 68,76 балла не смогла выйти в финал.
После первого квалификационного выступления Полюк занимала 9-е место. Улучшить свой результат во второй попытке и прорваться в топ-6 ей не удалось.
Еще одна украинка Анастасия Новосад не стартовала из-за положительного теста на коронавирус.
Комплект медалей в лыжной акробатике среди женщин будет разыгран в Пекине сегодня.
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