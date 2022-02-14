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CAS позволил российской фигуристке с проваленным допинг-тестом продолжить выступления на Олимпиаде-2022

Олимпиада
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Крайне странная история

CAS позволил российской фигуристке с проваленным допинг-тестом продолжить выступления на Олимпиаде-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Также CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по решению о снятии временного отстранения Валиевой от Олимпиады.

Ранее стало известно, что Валиева 25 декабря прошлого года во время участия в чемпионате России сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, а результаты ее анализов были обнародованы 7 февраля, спустя несколько дней после победы команды ОКР в командном турнире.

Сообщается, что Спортивный арбитражный суд Лозанны рассматривал только вопрос допуска Камилы Валиевой к личному турниру на Олимпиаде. Ситуация с результатами командного турнира остается неопределенной.

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В статье: Допинг Олимпиада-2022 фигурное катание
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