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Олимпиада-2022. Китаянка выиграла золото во фристайле
Успех для хозяев Игр
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао стала победительницей Олимпийских игр 2022 года в лыжной акробатике.
14 Feb Day ????#FreestyleSkiing – Women’s Aerials— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 14, 2022
????✨Xu Mengtao (China) Makes history and wins the #Gold.
Congratulations. ????????#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/KmLBKJzAHx
В финале Мэнтао получила от судей 108,61 балла, опередив белоруску Анну Гуськову (107,95) и американку Меган Ник (93,76).
Сюй Мэнтао стала трехкратной медалисткой Олимпийских игр – ранее 31-летняя спортсменка в Сочи завоевала серебро в одиночных прыжках, а в Пекине стала второй в миксте.
В этой дисциплине Украину представляла Ольга Полюк, которая заняла 16-е место в квалификации и не смогла выйти в финал.
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