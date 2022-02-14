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Олимпиада-2022. Китаянка выиграла золото во фристайле

Олимпиада
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Успех для хозяев Игр

Олимпиада-2022. Китаянка выиграла золото во фристайле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао стала победительницей Олимпийских игр 2022 года в лыжной акробатике.

В финале Мэнтао получила от судей 108,61 балла, опередив белоруску Анну Гуськову (107,95) и американку Меган Ник (93,76).

Сюй Мэнтао стала трехкратной медалисткой Олимпийских игр – ранее 31-летняя спортсменка в Сочи завоевала серебро в одиночных прыжках, а в Пекине стала второй в миксте.

В этой дисциплине Украину представляла Ольга Полюк, которая заняла 16-е место в квалификации и не смогла выйти в финал.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл
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