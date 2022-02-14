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Олимпиада-2022. Австрия выиграла золото в командных прыжках с трамплина
Четыре года назад были четвертыми
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпийских играх в Пекине завершились командные соревнования по прыжкам с трамплина.
Золото Олимпиады в этой дисциплине выиграла Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Хёрль, Мануэль Феттнер) – 942,7 балла.
Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) заняла второе место – 934,4.
Германия дополнила топ-3 (Константин Шмид, Штефан Лайхе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 922,9.
Олимпийские чемпионы Пхенчхана норвежцы в Пекине заняли четвертое место.
Австрия за счет успеха летающих прыгунов вернулась в топ-5 медального зачета Олимпиады (5-6-4), а по общему количеству наград австрийцы уступают только Норвегии, ОКР и США.
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