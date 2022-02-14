Олимпиада-2022. Австрия выиграла золото в командных прыжках с трамплина

На Олимпийских играх в Пекине завершились командные соревнования по прыжкам с трамплина.

Золото Олимпиады в этой дисциплине выиграла Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Хёрль, Мануэль Феттнер) – 942,7 балла.

Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) заняла второе место – 934,4.

Германия дополнила топ-3 (Константин Шмид, Штефан Лайхе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 922,9.

Олимпийские чемпионы Пхенчхана норвежцы в Пекине заняли четвертое место.

Австрия за счет успеха летающих прыгунов вернулась в топ-5 медального зачета Олимпиады (5-6-4), а по общему количеству наград австрийцы уступают только Норвегии, ОКР и США.