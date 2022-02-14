Дайджест ОИ: Худший день Олимпиады в Пекине для Украины, участники эстафеты по биатлону

Много неудач и снова без наград. Как прошел этот день для Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине? Кто из украинцев примет участие в эстафете по биатлону на Олимпийских играх? Что не получилось в танцах на льду, бобслее и фристайле? Главные новости 14 февраля с ОИ-2022.

00:00 Грустный привет

00:24 Первое разочарование. Фигурное умирание: танцы на льду.

01:14 Второе разочарование. Последнее место в бобслее.

02:04 Третье разочарование. Неудача во фристайле.

03:25 Позитив дня. Котовский вернулся к фристайлу.

04:09 Участники мужской эстафеты по биатлону

05:17 Подпишись!