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Дайджест ОИ: Худший день Олимпиады в Пекине для Украины, участники эстафеты по биатлону

Олимпиада
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Дайджест ОИ: Худший день Олимпиады в Пекине для Украины, участники эстафеты по биатлону

UA-Футбол
Новина українською

Много неудач и снова без наград. Как прошел этот день для Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине? Кто из украинцев примет участие в эстафете по биатлону на Олимпийских играх? Что не получилось в танцах на льду, бобслее и фристайле? Главные новости 14 февраля с ОИ-2022.

00:00 Грустный привет
00:24 Первое разочарование. Фигурное умирание: танцы на льду.
01:14 Второе разочарование. Последнее место в бобслее.
02:04 Третье разочарование. Неудача во фристайле.
03:25 Позитив дня. Котовский вернулся к фристайлу.
04:09 Участники мужской эстафеты по биатлону
05:17 Подпишись!

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