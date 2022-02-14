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Дайджест ОИ: Худший день Олимпиады в Пекине для Украины, участники эстафеты по биатлону
Подытоживаем
Много неудач и снова без наград. Как прошел этот день для Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине? Кто из украинцев примет участие в эстафете по биатлону на Олимпийских играх? Что не получилось в танцах на льду, бобслее и фристайле? Главные новости 14 февраля с ОИ-2022.
00:00 Грустный привет
00:24 Первое разочарование. Фигурное умирание: танцы на льду.
01:14 Второе разочарование. Последнее место в бобслее.
02:04 Третье разочарование. Неудача во фристайле.
03:25 Позитив дня. Котовский вернулся к фристайлу.
04:09 Участники мужской эстафеты по биатлону
05:17 Подпишись!
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