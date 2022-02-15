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Олимпиада-2022. Триумфы Австрии и Китая в сноубординге

Олимпиада
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В Пекине разыграны два последних комплекта медалей в этой дисциплине

Олимпиада-2022. Триумфы Австрии и Китая в сноубординге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийской чемпионкой по биг-эйру у женщин стала представительница Австрии Анна Гассер, серебро у Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, а бронза досталась японке Кокомо Мурасе.

Гассер – единственная спортсменка в истории, побеждавшая на Олимпиаде в этой дисциплине. Биг-эйр входит в программу Игр с 2018 года.

Победителем Олимпиады-2022 в мужчин в аналогичной дисциплине стал Китайский сноубордист Су Имин, который в борьбе за золото более чем на 10 баллов обошел норвежца Монса Ройсланд. Третьим стал канадец Максанс Парро, который ранее взял золото в слоуп-стайле.

Самыми успешными командами на Олимпийских играх 2022 года в сноубординге стали Австрия и США (по 3-1-0).

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В статье: Олимпиада-2022 сноубординг
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