Олимпиада-2022. Триумфы Австрии и Китая в сноубординге

Олимпийской чемпионкой по биг-эйру у женщин стала представительница Австрии Анна Гассер, серебро у Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, а бронза досталась японке Кокомо Мурасе.

Гассер – единственная спортсменка в истории, побеждавшая на Олимпиаде в этой дисциплине. Биг-эйр входит в программу Игр с 2018 года.

Anna Gasser from Austria puts on an incredible final run to take the #Gold medal in the women’s #Snowboard big air!



95.50! Incredible!#Beijing2022 pic.twitter.com/jTyIMHo3I8