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Олимпиада-2022. Триумфы Австрии и Китая в сноубординге
В Пекине разыграны два последних комплекта медалей в этой дисциплине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийской чемпионкой по биг-эйру у женщин стала представительница Австрии Анна Гассер, серебро у Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, а бронза досталась японке Кокомо Мурасе.
Гассер – единственная спортсменка в истории, побеждавшая на Олимпиаде в этой дисциплине. Биг-эйр входит в программу Игр с 2018 года.
Anna Gasser from Austria puts on an incredible final run to take the #Gold medal in the women’s #Snowboard big air!— Olympics (@Olympics) February 15, 2022
95.50! Incredible!#Beijing2022 pic.twitter.com/jTyIMHo3I8
Победителем Олимпиады-2022 в мужчин в аналогичной дисциплине стал Китайский сноубордист Су Имин, который в борьбе за золото более чем на 10 баллов обошел норвежца Монса Ройсланд. Третьим стал канадец Максанс Парро, который ранее взял золото в слоуп-стайле.
Самыми успешными командами на Олимпийских играх 2022 года в сноубординге стали Австрия и США (по 3-1-0).
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