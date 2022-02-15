Олимпиада-2022. Золото для Швейцарии в слоупстайле

Победительницей Олимпийских игр 2022 года в Пекине в слоупстайле стала Матильда Гремо из Швейцарии, которая в финале выполнила только один удачный прыжок из трех, но этого оказалось достаточно, чтобы обойти конкуренток.

It’s a #Gold medal for Mathilde Gremaud from Switzerland in the women’s #FreestyleSkiing slopestyle!



Congratulations on her third Olympic medal and second of #Beijing2022 pic.twitter.com/mwdEVaAvbo — Olympics (@Olympics) February 15, 2022

Лучшую попытку Гремо судьи оценили в 86,56 балла, следом оказалась китаянка Гу Айлин (86,23), а бронза досталась представительнице Эстонии Келли Силдару (82,06).

Матильда Гремо на Олимпиаде 2018 года в слоупстайле завоевала серебро. Также на ее счету бронза в биг-эйр в Пекине-2022.