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Олимпиада-2022. Золото для Швейцарии в слоупстайле
Очередные результаты из Пекина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победительницей Олимпийских игр 2022 года в Пекине в слоупстайле стала Матильда Гремо из Швейцарии, которая в финале выполнила только один удачный прыжок из трех, но этого оказалось достаточно, чтобы обойти конкуренток.
It’s a #Gold medal for Mathilde Gremaud from Switzerland in the women’s #FreestyleSkiing slopestyle!— Olympics (@Olympics) February 15, 2022
Congratulations on her third Olympic medal and second of #Beijing2022 pic.twitter.com/mwdEVaAvbo
Лучшую попытку Гремо судьи оценили в 86,56 балла, следом оказалась китаянка Гу Айлин (86,23), а бронза досталась представительнице Эстонии Келли Силдару (82,06).
Матильда Гремо на Олимпиаде 2018 года в слоупстайле завоевала серебро. Также на ее счету бронза в биг-эйр в Пекине-2022.
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