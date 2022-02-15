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Олимпиада-2022. Золото для Швейцарии в слоупстайле

Олимпиада
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Очередные результаты из Пекина

Олимпиада-2022. Золото для Швейцарии в слоупстайле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Победительницей Олимпийских игр 2022 года в Пекине в слоупстайле стала Матильда Гремо из Швейцарии, которая в финале выполнила только один удачный прыжок из трех, но этого оказалось достаточно, чтобы обойти конкуренток.

Лучшую попытку Гремо судьи оценили в 86,56 балла, следом оказалась китаянка Гу Айлин (86,23), а бронза досталась представительнице Эстонии Келли Силдару (82,06).

Матильда Гремо на Олимпиаде 2018 года в слоупстайле завоевала серебро. Также на ее счету бронза в биг-эйр в Пекине-2022.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл
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