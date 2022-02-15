Олимпиада-2022. Норвегия и Канада выиграли эстафеты в конькобежном спорте

У мужчин в финале командного преследования Норвегия почти на две секунды опередила сборную ОКР, а в забеге за бронзу США легко разобрались с Нидерландами.

В женском преследовании Канада в забеге за золото обновила олимпийский рекорд и почти на 10 секунд обошла Японию, а в схватке за третье место Нидерланды на 1,8 секунды опередили команду ОКР.

В конькобежном спорте разыграны 10 из 12 комплектов наград. Впереди Нидерланды (4-3-2) и Швеция (2-0-0).