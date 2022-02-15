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Олимпиада-2022. Норвегия и Канада выиграли эстафеты в конькобежном спорте
Голландцы в этот раз остались без золота
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У мужчин в финале командного преследования Норвегия почти на две секунды опередила сборную ОКР, а в забеге за бронзу США легко разобрались с Нидерландами.
В женском преследовании Канада в забеге за золото обновила олимпийский рекорд и почти на 10 секунд обошла Японию, а в схватке за третье место Нидерланды на 1,8 секунды опередили команду ОКР.
В конькобежном спорте разыграны 10 из 12 комплектов наград. Впереди Нидерланды (4-3-2) и Швеция (2-0-0).
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