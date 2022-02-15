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Олимпиада-2022. Украинец Мазурчук занял 32-е место в лыжном двоеборье

Олимпиада
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А золото ушло в Норвегию

Олимпиада-2022. Украинец Мазурчук занял 32-е место в лыжном двоеборье

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дмитрий Мазурчук стал 32-м в лыжном двоеборье (прыжки с большого трамплина и лыжная гонка на 10 км) в рамках Олимпийских игр в Пекине.

После первой части соревнований Мазурчук занимал 32-е место, а в лыжной гонке защитил свою позицию, проиграв победителю более четырех минут.

Золото в этой дисциплине завоевал новоиспеченный трехкратный победитель Олимпийских игр Йорген Гробак, который в финишном створе опередил еще одного норвежца Йенса Лугоса Офтебру (+0,4) и японца Акито Ватабе (+0,6).

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В статье: Олимпиада-2022 лыжное двоеборьбе
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