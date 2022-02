Олимпиада-2022. Украинец Мазурчук занял 32-е место в лыжном двоеборье

Дмитрий Мазурчук стал 32-м в лыжном двоеборье (прыжки с большого трамплина и лыжная гонка на 10 км) в рамках Олимпийских игр в Пекине.

После первой части соревнований Мазурчук занимал 32-е место, а в лыжной гонке защитил свою позицию, проиграв победителю более четырех минут.

Золото в этой дисциплине завоевал новоиспеченный трехкратный победитель Олимпийских игр Йорген Гробак, который в финишном створе опередил еще одного норвежца Йенса Лугоса Офтебру (+0,4) и японца Акито Ватабе (+0,6).

For the win! ⛷????



Joergen Graabak (Norway) claims the #NordicCombined - individual Gundersen large hill/10km, cross-country #Gold medal, becoming the first athlete ever to win this event twice!#Beijing2022 | #StrongerTogether pic.twitter.com/TDpl9Lgbdv