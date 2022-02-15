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Олимпиада-2022. Абраменко и Окипнюк квалифицировались в финал во фристайле

Олимпиада
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Олимпиада-2022. Абраменко и Окипнюк квалифицировались в финал во фристайле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два украинских фристайлиста Александр Абраменко и Александр Окипнюк преодолели квалификацию на Олимпийских играх в Пекине.

Абраменко прошел в финал через первую квалификацию – действующий победитель Олимпиады в этой дисциплине за свой прыжок получил 120,36 балла и занял пятое место.

Окипнюк в первой квалификации стал 22-м (92,76), но выиграл дополнительный отбор в финал, совершив прыжок на 125,0 балла.

Еще один украинец Дмитрий Котовский после 24-го места в первой квалификации во второй попытке стал 9-м и не попал в финал.

Финальные соревнования по фристайлу среди мужчин пройдут в среду, 16 февраля.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
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