Украина с кругом штрафа седьмая в женской эстафете на Олимпиаде. Как это было

UA-Футбол следит за женской эстафетной гонкой по биатлону на Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на все проблемы, наша команда всё же выйдет на старт. Держим кулаки за наших девушек и надеемся, что сегодня нам удастся избежать очередного разочарования. Эстафета начнётся 16 февраля, в 09:45 по Киеву.

Украина:

9-1. Ирина Петренко

9-2. Юлия Джима

9-3. Анастасия Меркушина

9-4. Елена Билосюк

11:03 Финализируем. Шведки заслуженно выиграли гонку, показав самый стабильный биатлон. РОК и ФРГ попали на пьедестал. Олимпийские чемпионки 2018 из Белоруси провалили гонку, настреляв пять кругов штрафа. Мы провели гонку неоднозначно: вроде Джима застрелила наши надежды на высокие места кругом штафа, но по дистанции никто из наших девушек не выпадал и в целом наши смотрелись молодцом. Даже контактную борьбу в конце гонки выиграли, что бывает не часто.

10:59 Елена Билосюк по ходу последнего круга потеряла седьмую позицию, но на последних метрах сумела её отвоевать у Харватовой! Мы финишируем седьмыми. Это лучше худших ожиданий - всё, что я могу сказать.

10:56 Женская сборная Швеции - олимпийские чемпионки! РОК на втором месте, Германия третья, Норвегия - четвёртая.

10:54 У Билосюк ещё один ноль! Чешка Харватова застрелилась и увезла себя на круг штрафа, украинка её обходит и возвращается на трассу седьмой. Последний круг!

10:51 Эльвира Ёберг, Нигматуллина, Херрманн и Ройсленн используют по шесть патронов. Шведка везёт команде РОК 24 секунды, 34 немкам и 53 норвежкам. Похоже, мы знаем, кто сегодня выиграет эстафету, и на пьедестале они будут в жёлто-синих цветах!

