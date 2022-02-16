Украина с кругом штрафа седьмая в женской эстафете на Олимпиаде. Как это было

UA-Футбол следит за женской эстафетной гонкой по биатлону на Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на все проблемы, наша команда всё же выйдет на старт. Держим кулаки за наших девушек и надеемся, что сегодня нам удастся избежать очередного разочарования. Эстафета начнётся 16 февраля, в 09:45 по Киеву.

Украина:

9-1. Ирина Петренко

9-2. Юлия Джима

9-3. Анастасия Меркушина

9-4. Елена Билосюк

Женская эстафета на Олимпиаде 2022: текстовая трансляция

11:03 Финализируем. Шведки заслуженно выиграли гонку, показав самый стабильный биатлон. РОК и ФРГ попали на пьедестал. Олимпийские чемпионки 2018 из Белоруси провалили гонку, настреляв пять кругов штрафа. Мы провели гонку неоднозначно: вроде Джима застрелила наши надежды на высокие места кругом штафа, но по дистанции никто из наших девушек не выпадал и в целом наши смотрелись молодцом. Даже контактную борьбу в конце гонки выиграли, что бывает не часто.

10:59 Елена Билосюк по ходу последнего круга потеряла седьмую позицию, но на последних метрах сумела её отвоевать у Харватовой! Мы финишируем седьмыми. Это лучше худших ожиданий - всё, что я могу сказать.

10:56 Женская сборная Швеции - олимпийские чемпионки! РОК на втором месте, Германия третья, Норвегия - четвёртая.

Scenes and screams of joy from team ????????



It’s a golden women relay ???? pic.twitter.com/N1SK3gkNc4 — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 16, 2022

10:54 У Билосюк ещё один ноль! Чешка Харватова застрелилась и увезла себя на круг штрафа, украинка её обходит и возвращается на трассу седьмой. Последний круг!

10:51 Эльвира Ёберг, Нигматуллина, Херрманн и Ройсленн используют по шесть патронов. Шведка везёт команде РОК 24 секунды, 34 немкам и 53 норвежкам. Похоже, мы знаем, кто сегодня выиграет эстафету, и на пьедестале они будут в жёлто-синих цветах!

Is it going to be ???? for ?????????



Looks like it! What a composed final shooting by Elvira Oeberg!#Biathlon | #Beijing2022 | #olympics pic.twitter.com/rya5lGaaMs — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 16, 2022

10:46 Билосюк свою лёжку проходит также безошибочно, но остаётся восьмой по дистанции. Похоже, с надеждами на медаль сегодня приходится расставаться окончательно...

10:44 Последняя стрельба лёжа в гонке! Эльвира Ёберг выбивает пять из пяти и везёт Швецию первой за два круга до финиша. Нигматуллина и Санфилипо также без промахов, но отстают на 26 и 35 секунд соответственно. У Херрманн один выстрел в молоко и 45 секунд дефицита.

10:41 Меркушина сегодня стреляла быстрее всех на своём этапе, а свой второй круг по скорости вообще проехала (держитесь) второй! Брынзак, вы серьёзно этого топа не хотели брать в Пекин?!

10:40 Меркушина приехала к своему персональному финишу восьмой. На трассу вышла Елена Билосюк.

10:39 Шведка Ёберг прогнозируемо ушла в отрыв от Комолы и передала эстафету своей сестре на последний этап гонки первой. Итальянке Комоле сил ожидаемо не хватило, но вторую строчку она сохранила. РОК третьи, Германия - четвёртые.

10:35 Меркушина! Что творит эта девушка из Тернопольской области в Пекине! Запасная сборной Украины выбивает второй подряд ноль и поднимает нашу сборную на восьмую строчку!

10:33 Яка сумна новина! Миронова завезла себя на круг штрафа после стрельбы стоя, РОК возвращается на трасу третьим. Итальянка Комола лидирует и выигрывает у Ханны Ёберг одну секунду. Немка Пройсс с двумя промахами на этом рубеже по-прежнему четвёртая.

10:30 Главный прорыв гонки - Норвегия. Экхофф опустила скандинавок по ходу своего рубежа на двенадцатую строчку, а сейчас они пятые! Видно, не о том камбэке мне сегодня сон снился.

10:28 Меркушина великолепна! Пять из пяти и десятое место на старте второго круга Анастасии!

10:26 Миронова лёжа стреляет идеально и не подпускает к себе конкуренток. Шведка Ханна Ёберг, итальянка Комола и немка Пройсс также не мажут, но отстают на 23, 24 и 47 секунд соответственно.

10:24 Хуже Джимы по времени работы на рубеже на втором этапе была только Экхофф. Норвежка настреляла два круга штрафа из-за каких-то проблем с оружием. Ножками Джима на последнем круге показала пятый результат.

10:22 Юлия Джима передала эстафетную палочку Анастасии Меркушиной на двенадцатой позиции. 2 минуты и 8 секунд. Если совершать камбэк не на этом этапе, то когда?!

10:19 Резцова из 404 провела очень хороший этап на лыжне и вытащила свою сборную на первое место на второй передаче эстафеты. Виррер отстала аж на 10 секунд! Швеция третья и +27 секунд от лидера. У немок 46 секунд отставание и четвёртая позиция. Все остальные отстают от лидера больше, чем на минуту.

10:16 Джима закрыла четыре мишени четырьмя патронами, но последний выстрел получился только с третьего дополнительного. Украинка сейчас тринадцатая, почти две минуты от лидеров. Есть ещё шансы на медаль, как думаете?

10:14 Виррер приезжает на огневой рубеж с преимуществом в четыре секунды над преследовательницами, стреляет без промахов и уезжает на свой последний круг лидером. За ней Резцова из РОК (+1.7 секунд). Тройку замыкает шведка Брорссон, а немка Хинц из-за двух неточных выстрелов чуть подостала.

10:11 Проблемы у швейцарок. Ирэн Кадуриш не смогла добежать свой первый этап, с ней сейчас работают медики. Сборная снялась с эстафеты.

10:10 Джима стабильна! Украинка покидает огневой рубеж с одним кругом штрафа! На трассу Юлия возвращается шестнадцатой.

10:07 Брорсон, Хинц и Виррер стреляют без промахов и продолжают занимать пьедестал. Итальянка смогла себе сделать отрыв в 4 секунды.

10:04 Петренко быстрее всех работала на первом этапе на стрельбище! Шикарный результат от украинки. Вот так бы ещё её напарницы выступили.

10:02 Первая передача эстафеты! Германия, Швеция и Италия в промежутке в полторы секунды. Остальные отстали на 10 секунд и более. Петренко закончила свой этап десятой, +21 секунда.

10:00 На лыжне Петренко очевидно не фаворит сегодня. Уже +17 секунд от лидеров и девятая позиция.

09:58 Петренко работает на стойке без промахов! Украинка уходит на последний круг шестой и с отставанием в восемь секунд! Весьма неплохо! У Перссон один неточный выстрел, но за счёт хода шведка всё равно лидер. Правда, преимущество над итальянкой Витоцци лишь 0.7 секунды, а над немкой Фогт - 0.8.

09:56 Группа постепенно растягивается, а Линн Перссон уже оформила себе задел в восемь секуунд. Она сейчас возглавляет гонку.

09:54 Потеряла Ирина ходом несколько позиций и на отметке 3 км уже тринадцатая и +15 секунд от лидера.

09:51 Первая стрельба! Петренко отстрелялась чистенько, как и двенадцать других спортсменок. Украинка возвращается на трасу восьмой с отставанием в восемь секунд от лидирующей американки Данкли.

09:50 Пока биатлонистки набирают ход, напомню, что в 2014 году украинки взяли золото в женской эстафете на ОИ. Действующие олимпийские чемпионки - сборная Белоруси.

09:45 Гонка стартовала!

09:40 На старт сегодня выйдут 20 сборных.

09:30 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн, пожалуй, финальной для нас гонке в биатлоне, где мы можем мечтать о медалях. Впрочем, учитывая все трудности, которые были у наших девушек с ковидом и вообще комплектацией команды на ОИ, чего-то выдающегося кроме места в топ-10 ожидать не приходится.