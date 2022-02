Олимпиада-2022. Финский фристайлист сломал ключицу после столкновения с оператором

Представитель сборной Финляндии по фристайлу Йон Саллинен в квалификации в лыжном хаф-пайпе во время прыжка на Олимпийских играх в Пекине налетел на оператора и сломал ключицу.

⚠️ Watch out for the cameraperson! ????



Does Jon Sallinen owe them a new camera? ????????#Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD