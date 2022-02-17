Олимпиада-2022. Норвегия завоевала золото в командных соревнованиях по лыжному двоеборью

Сборная Норвегии (Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебру, Йорген Граабак) стала победителем Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина и эстафета 4 по 5 км).

После прыжковой части программы норвежцы занимали второе место, а в лыжной гонке легко отыграли 8-секундное отставание от Австрии.

В борьбе за серебро Германия на последних метрах опередила Японию. Австрийцы финишировали четвертыми.

Норвегия в лыжном двоеборье выиграла четыре медали (2-2-0) и стала самой успешной страной в этой дисциплине на Олимпиаде-2022.