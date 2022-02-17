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Олимпиада-2022. Норвегия завоевала золото в командных соревнованиях по лыжному двоеборью
Подтвердили статус фаворитов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Норвегии (Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Йенс Лурос Офтебру, Йорген Граабак) стала победителем Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина и эстафета 4 по 5 км).
После прыжковой части программы норвежцы занимали второе место, а в лыжной гонке легко отыграли 8-секундное отставание от Австрии.
В борьбе за серебро Германия на последних метрах опередила Японию. Австрийцы финишировали четвертыми.
Норвегия в лыжном двоеборье выиграла четыре медали (2-2-0) и стала самой успешной страной в этой дисциплине на Олимпиаде-2022.
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